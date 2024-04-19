Sergey Pinyaev, transfer savaşı çıkardı!

Avrupa'nın önemli takımları, Lokomotiv Moskova forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sergey Pinyaev ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sergey Pinyaev, transfer savaşı çıkardı!
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19 Nisan 2024 18:39
Lokomotiv Moskova forması giyen 19 yaşındaki Sergey Pinyaev, transferde önemli ekipleri peşine taktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Newcastle United'ın genç oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Premier Lig ekiplerinin, Pinyaev'i transfer ederek tecrübe kazanması adına bir kulübe kiralayabilecekleri öne sürüldü.

Öte yandan Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli ve Borussia Dortmund'un da Rus kanat oyuncusunu takip ettiği kaydedildi.

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Pinyaev, bu sezon çıktığı 31 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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