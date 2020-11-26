Sergen Yalçın'ın zor kararı! Gençlik mi, tecrübe mi?

Başakşehir galibiyetiyle morallenen ve gözünü derbiye diken Beşiktaş'ta kadro büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Siyahbeyazlılarda Koronavirüs'ü atlatarak takıma geri dönen isimlerden Valentin Rosier, Fenerbahçe karşısında formasına kavuşacak. Kartal'da sol bek mevkii hariç, geriye kalan isimler Başakşehir maçında olduğu gibi aynı kalacak. Tek soru işareti; son maçında mücadelesi ve performansıyla takdir kazanan Rıdvan Yılmaz ile ferdi çalışmalara başlayan Fabrice N'Sakala'dan kimin oynayacağı.



RIDVAN YILMAZ BİR ADIM ÖNDE



Teknik direktör Sergen Yalçın döneminde ilk 11'de forma giymeye başlayan ve yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan, geçtiğimiz sezon Caner Erkin'den aldığı formayı bu kez N'Sakala'dan kapmak üzere. 3-2 kazanılan Başakşehir maçında Visca'ya adım attırmayan 19 yaşındaki genç oyuncu, derbi için de kendine güveniyor.



31 yaşındaki N'Sakala da fizik gücü ve maç tecrübesi sebebiyle bu maçta Sergen Yalçın'ın planları arasında yer alıyor. İkili arasında formayı kimin alacağı, derbiye kadar yapılacak antrenmanlardaki performanslarıyla belli olacak. Ancak N'Sakala'nın henüz takımla çalışmalara başlamaması Rıdvan'ın şansını yükseltiyor.



RIDVAN YILMAZ NE YAPTI?



Süper Lig'de 2 maçta 167 dakika sahada kalan genç futbolcu gol ya da asist yapamazken, maç başına 1.5 top çalma, 3 top kesme, 1.5 uzaklaştırma, 1 bloklamayla oynadı.



FABRİCE N'SAKALA NE YAPTI?



Ligde 6 maçta 540 dakika oynayan Demokratik Kongolu futbolcu, skora katkı sağlayamadı. N'sakala, 3 top çalma, 1.8 top kesme, 0.5 uzaklaştırma, 0.2 bloklama ortalamasıyla oynadı.



BİR GÖRÜŞ



ALİ GÜLTİKEN

Aynı kadro ile derbiye çıkmalı

BAŞAKŞEHIR maçı Beşiktaş açısından hayati önemde bir müsabakaydı. Kaybedilmiş olsaydı Beşiktaş bu sezonu elinden kaçırmış olacaktı. Galibiyetle de bambaşka bir hedef oluştu. Kadro ve teknik heyet bu dönemdeki en önemli şey olan güven duygusunu tekrar kazandı. Bir hafta önce başka bir krizin içinden şimdi Fenerbahçe maçı ile bambaşka bir hedefe doğru adım atma şansı yakaladı Beşiktaş… Olası bir Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş'ı tekrar sezonun şampiyonluktaki ortaklarından biri haline getirecek. Bu hedefi yakalamak için Sergen Yalçın'ın elindeki kadro çok fazla alternatifli değil. Başakşehir maçının kadrosuyla oynayacak. Eksikler var. Ama bunun yanında bunu hissetmeyen, kazanma duygusunu yakalamış ve Sergen hocanın kafasındaki oyun planını uygulayabilmiş bir takım da var. Derbilerin her zaman yarattığı büyük motivasyon ortamı, bu kadroyu yine iş yapar hale getirecektir.



