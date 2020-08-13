Sergen Yalçın'ın gözdesi Ze Luis

Beşiktaş forvet transferinde zamana karşı yarışıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile karşılaşacak olan Kartal'da gelecek hafta perşembe günü listelerin UEFA'ya verilmesi gerekiyor.



Siyah-beyazlı yönetim de bunun için listedeki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı. Listenin başında ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Mutlaka alınmasını istiyorum" dediği Porto'nun golcüsü Ze Luis var.



PAPİSS CİSSE HABER BEKLİYOR



Porto ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı Ze Luis'i siyah-beyazlılar kiralamak istiyor. Portekiz kulübünün önceliği ise piyasa değeri 8 milyon Euro olan oyuncuyu satmak. Luis'in alternatifi de Benfica'dan Haris Seferovic.



Siyah-beyazlılar, İsviçreli forvet için de kiralama teklifinde bulunurken, bu iki isim için yarına kadar yanıt istendi. Öte yandan Beşiktaş, Papiss Cisse ile 1 milyon Euro net maaş + bonuslar üzerinde anlaştı. 35 yaşındaki Senegalli golcü, Kartal'dan haber bekliyor.



ZE LUİS KİMDİR?



Porto ile 31 maça çıkan ve 10 gol atıp, 2 asist yapan Ze Luis, Temmuz 2019'da Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro'ya transfer oldu.



'BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ'



Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, siyah-beyazlılarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Raiola, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Balotelli için kendisiyle temasa geçtiğini ve transfer için tarafların şartları değerlendirdiğini söyledi.



Adı büyük heyecan yaratan Balotelli, siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki "Come to Beşiktaş" çağrısına yanıt verip yoruma kalp emojisi koymuştu. İtalyan futbolcu, Brescia'da geçen sezon 19 maçta 5 gol attı. Balotelli, kariyerinde Lumezzane, Inter, Manchester City, Milan, Liverpool,



