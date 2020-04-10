Sergen Yalçın idman temposunu yükseltiyor

Sergen Yalçın, haziran ayında ligin kaldığı yerden başlama ihtimali belirince yardımcısı Marrone'den kondisyon ağırlıklı yeni program yapmasını istedi.

Haber; Türkiye
Sergen Yalçın idman temposunu yükseltiyor
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10 Nisan 2020 11:15
Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir evlerine hapsolan Beşiktaşlı futbolcular, çalışmalarını kendi imkânlarıyla sürdürüyordu. Kondisyoner Stefano Marrone'nin verdiği programa göre formlarını korumaya çalışan siyah-beyazlı oyuncular bundan sonra daha sıkı bir döneme girecek.

Siyah-beyazlılar haziran ayında seyircili ya da seyircisiz olarak karşılaşmaların oynanacağını varsayarak program yapıyor. Yönetim, liglerin başlaması halinde 15 gün önceden futbolcuların saha antrenmanlarını yapmalarına izin verileceği bilgisini teknik heyetle paylaştı.

15 GÜN KONDİSYON YÜKLEMESİ YETMEZ

Teknik direktör Sergen Yalçın, kondisyoner Stefano Marrone'nin "Sadece 15 gün kondisyon yüklemesi için bize yetmez. Bütün ihtimalleri göz önüne alarak şimdiden harekete geçmeliyiz" dedi.

Genç hoca, Marrone'den bunun üzerine kondisyon ağırlıklı yeni bir program hazırlamasını istedi. İtalyan çalıştırıcı tempoyu artıracak 30 günlük çalışma programını birkaç gün içinde oyunculara verecek.

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