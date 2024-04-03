Sergen Yalçın: "Her maç aynı şekilde geçmez"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Her maç aynı şekilde geçmez'
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03 Nisan 2024 00:41
Son güncelleme 03 Nisan 2024 01:59
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın, "Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman böyle düşüşleri bekliyoruz." dedi.

Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra tekrar lige dönmenin oyuncular açısından kolay olmadığını söyledi.

Oyuncuları maça konsantre etmekte zorlandıklarını belirten Yalçın, "Oyun olarak çok tatmin edici bir performans sergileyemedik. Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik. Geldiğimizden beri bu takım çok iyi maçlar çıkardı. Arada böyle oyunlar doğal olarak olacak. Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman böyle düşüşleri bekliyoruz." dedi.

Antalyaspor hedefleri içerisinde ilk 10 içerisindeki pozisyonlarını korumaya devam ettiklerini kaydeden Yalçın, Rize maçına iyi bir şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.

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