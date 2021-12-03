Sergen Yalçın: "Bu yükü birlikte kaldırmak zorundayız"

Zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş bugün Kasımpaşa'yı yenerek rahat bir nefes almayı hedefliyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda önemli ifadeler kullandı.

Haber; Milliyet
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Sergen Yalçın: 'Bu yükü birlikte kaldırmak zorundayız'
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03 Aralık 2021 08:03
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan yenilgiyle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş bugün Kasımpaşa deplasmanında çok kritik bir sınav verecek. Lider Trabzonspor'un 16 puan arkasında 20 puanla 10. sırada yer alan siyah-beyazlı takım sahadan galibiyetle ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapıyor.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ile pazar günü yaptığı görüşmenin ardından görevinin başında kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın zorlu karşılaşma öncesinde oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu. Yalçın, Kasımpaşa maçını kazanmaktan başka çıkış yollarının olmadığını aktardı.

"İNANIRSAK BAŞARIRIZ"

Kötü gidişatı artık noktalamak zorunda olduklarının altını çizen siyah-beyazlı teknik adamın, "Hepinizin bildiği gibi kazanmaya mecburuz. Bu maçta önceliğimiz iyi futbol değil, kazanmak olacak. Oyuna istediğimiz başlangıcı yapamasak bile hedefimize ulaşmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz" diye konuştuğu vurgulandı.

Sergen Yalçın omuz omuza vermeleri halinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini de dile getirdi.

Deneyimli hocanın, "Yönetimle yaptığım görüşmede 'bu işi sadece bizler düzeltebiliriz' dedim. Zaten benim görevden ayrılmamla işler hemen düzelecek olsaydı giderdim. Bu değişimi takım olarak bizler sağlayacağız. İnanırsak başarabiliriz. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız ve kaldırmak zorundayız. Taraftarımız ve yönetimimiz bize inanıyor. Bu güveni boşa çıkarmayalım" ifadelerini kullandığı kaydedildi. 

 

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