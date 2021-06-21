Sergen Yalçın adım adım imzaya gidiyor!

Sergen Yalçın, 22 milyon TL'lik iyileştirilmiş maaş teklifini kabul etti. Ahmet Nur Çebi ile yapılacak son görüşmede imzaların atılması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sergen Yalçın adım adım imzaya gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2021 21:03
Sözleşmesi sona ermek üzere olan Sergen Yalçın ile Beşiktaş yönetimi arasında son görüşme gerçekleşti.

Beşiktaş yönetimine saat 21.00'e kadar görüşme yapılması yönünde talepte bulunan Sergen Yalçın'ın bu isteği kabul gördü.

Sabah saatlerinden bu yana kulüp binasında bulunan Beşiktaş yönetim kurulu, aralarındaki yaptıkları görüşme sonrası Emre Kocadağ aracılığıyla Sergen Yalçın'a 'Yeniden görüşelim' cevabını iletti.

Son olarak iyileştirilmiş haliyle 22 milyon TL maaş önerilen Sergen Yalçın da bu teklifi kabul etti.

Prensip anlaşması sonrası resmi imzalar Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme sonrası atılacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.