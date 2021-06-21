Sergen Yalçın adım adım imzaya gidiyor!

Sözleşmesi sona ermek üzere olan Sergen Yalçın ile Beşiktaş yönetimi arasında son görüşme gerçekleşti.



Beşiktaş yönetimine saat 21.00'e kadar görüşme yapılması yönünde talepte bulunan Sergen Yalçın'ın bu isteği kabul gördü.



Sabah saatlerinden bu yana kulüp binasında bulunan Beşiktaş yönetim kurulu, aralarındaki yaptıkları görüşme sonrası Emre Kocadağ aracılığıyla Sergen Yalçın'a 'Yeniden görüşelim' cevabını iletti.



Son olarak iyileştirilmiş haliyle 22 milyon TL maaş önerilen Sergen Yalçın da bu teklifi kabul etti.



Prensip anlaşması sonrası resmi imzalar Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme sonrası atılacak.



