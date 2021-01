Sergen Yalçın: '6-0 fantastik bir skor'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"6-0 FANTASTİK OLDU"

Maçı değerlendiren Yalçın, "6-0 fantastik bir skor oldu. Böyle bir skor beklemiyorduk. Oyuncularım çok tempolu oynadılar. Futbolun doğrularını yaptık. Bu oyundan fazlasıyla memnunuz. Zorlu bir Ocak ayı bizi bekliyor, zor maçlar var. Kazanmak ve 3 puan almak sevindirici. İyi oynayarak kazanmak daha da mutlu ediyor. Geçen hafta oyun beğenilmedi. Her zaman iyi oyun ortaya çıkmaz. Maç başlasın, son dakikaya kadar takım pozisyona girsin gibi bir şey futbolda yok. Bazen çok iyi savunma yapan takımlara karşı oynuyoruz ve açmakta zorlanabiliriz. Oyuncularımız sahada sağlam duruyor. Takım savunmamız gelişiyor, hücumda iyi isimlerimiz var. Rotasyon yapıyoruz, herkes elinden geleni yapıyor. Bu da bir takım için çok sevindirici." dedi.



"GOL YEMEYİ KAFAYA TAKMAMALIYIZ"



5 maçtır gol yemedikleri hatırlatılan genç hoca, "Gol yiyebiliriz. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunu kafaya takmamalıyız. Kaybedersin, berabere kalırsın ve bunlar bu oyunda var. Çok da abartmamak lazım. Bazen kötü günler olur, önemli olan sahada mücadele etmek. Mücadele etmezsek, problem var demektir. Oyuncular, bizi anladı ve ne istediğimizi biliyorlar, mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"HASIC'TEN OLUR, DEDİKLERİMİ ANLAMIŞ"



Hasic'in beklentileri karşılayacağını söyleyen ve kendisiyle görüştüğünü belirten Yalçın, "Ajdin Hasic, bizi biraz sıkıntıya soktu. Attığı golü beğendim. Kumaşı olan ve yetenekli bir oyuncu. İki, üç gün önce odama geldi ve konuşmak istediğini söyledi. Onunla bir süre konuştuk. Ona ne istediğimi anlattım, demek ki ne istediğimi anlamış. O çocuktan olur, ben de öyle düşünüyorum. Ancak bu oyunun nasıl oynandığını anlaması gerekiyor. Ben yetenekliyim oynarım diye bir şey yok. Bizim istediğimizi anlayacak ve ona göre oynayacak." dedi.



"TARTIŞMA BİLE ÇIKMADI"



Takımda iyi bir arkadaşlık havası olduğunu söyleyen Sergen Yalçın "İyi, karakterli oyuncularımız var. Sezon başından beri yaptığımız antrenmanlarda tartışma bile çıkmadı. Birbirlerine o kadar bağlılar ki, saha içinde de ona göre mücadele ediyorlar. Biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz, onlar mücadele ediyorlar, onlar kazanıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum, galibiyetler onların eseri." dedi.



"HAYATIMIZ BOYUNCA ŞAMPİYONLUĞA..."



"Liderlik stres yaratmamış, bunun nedeni nedir?" sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın "Liderlik niye stres yaratsın, biz hayatımız boyunca şampiyonluğa oynadık." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın ayrıca "Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz, takım savunmasını güçlendiriyoruz, oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlık, birlik beraberlik iyi olursa takım savunması da iyi olur. Biz her geçen gün takım olma yolunda adım atıyoruz. İyi mücadele ediyoruz, oyuncularımız birbirine bağlı oynuyor. Futbol çok zor bir oyun değil, oyunu çok irdelememek lazım. Eskiler şöyle der, toplu hücum yap, toplu savunma yap. Futbolda ne olursa olsun, bu değişmez." diyerek sözlerini noktaladı.