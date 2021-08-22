Serdar Dursun: 'Sakatlanmasam ilk 11'deydim'

Fenerbahçe'nin bu yaz kadroya kattığı ve köprücük kemiği kırıldığı için yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Serdar Dursun, Almanya'da konuştu.



Almanya'dan ayrılma nedeni sorulan 29 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası artık 2. Lig'de oynamak istemedim. Fenerbahçe'ye gitmek, benim için harika bir karar oldu. Fenerbahçe'de olanlar inanılmaz. Atmosfer, hava sadece Bayern Münih ve Dortmund ile kıyaslanabilir. Şu anda çok zevk alıyorum." dedi.



"MAALESEF SAKATLANDIM"



Sakatlanmasaydı ilk 11'de olacağını belirten golcü futbolcu, "Maalesef sakatlığım nedeniyle bir operasyon geçirmek zorunda kaldım, yazık oldu. Sakatlanmasaydım ilk 11'de olurdum." ifadelerini kullandı.



Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı ilk hafta maçında 25 dakika süre aldı.



