Serdar Dursun'dan Arda Güler ve penaltı açıklaması

Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçında penaltıdan iki gol atan Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.



"ALLAH KORUDU"



Maçın ardından konuşan Serdar Dursun "Çok şükür. Mutluyuz. 3 puanı aldık. Sağlığım iyi. Talihsiz bir sakatlık yaşadık ama ucuz atlattık. Allah korudu. Küçük bir ameliyat geçirdim. Maskeyle oynayabilirsin dediler. Çabaladım, dua ettim, geri döndüm." dedi.



"ARTIK SIRA İCRAATE GELDİ"



Galibiyetle ilgili açıklama yapan Serdar Dursun "3 puan için çıktık. 1-2 galibiyetle her şey tersine dönecek diyorduk. Çok konuştuk, artık icraate geldi. Son 2 maçı kazandık. Artık maç maç bakacağız." ifadelerini kullandı.



"HER GÜN ÇALIŞIYORUM"



Penaltı golleri hakkında açıklama yapan Serdar Dursun "Geçen seneler böyle penaltılar kullandım. Türkiye'de ilk defa kullandım. Çok çalışırım, çok video izlerim. Her gün antrenmanlardan sonra çalışırım. Kaleciye bakarak penaltıyı kullanıyorum. İyi ki gol oldu." şeklinde konuştu.



"PENALTI İÇİN BENİM ADIM YAZILDI"



Arda Güler ile frikik öncesi konuşmalarının yanı sıra penaltıyı atmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Serdar Dursun "Arda'yı ve Çaça'yı kutluyorum. Mükemmel oynadılar. Dünden beri çok konuştuk. Sakin olun, yardım edeceğiz, takım olarak oynayacağız dedik. İnşallah daha çok fırsat bulacak. Sahada ağabeylik yoktur. Arda da çok sakindir. İyi vurur yani. Penaltıda ilk ben yazıldığım için ben kullandım." diyerek sözlerini noktaladı.





