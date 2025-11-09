Serdar Dursun: 'Bize karşı oynamak kolay değil'

Kocaelisporlu Serdar Dursun, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Serdar Dursun "Öncelikle çok mutluyuz son haftalardaki performansımızın üstüne koyarak ilerliyoruz. Lige iyi başlamamıştık Ancak son dönemde çok iyi bir Kocaelispor izletiyoruz Türkiye'ye." dedi.
Serdar Dursun ayrıca "Zor bir maçtı Galatasaray buraya geliyor kazanmak için ama daha önce de söylemiştim kolay olmayacak Galatasaray için çünkü sahada Kocaelispor'a taraftarlara karşı oynamak kolay olmuyor rakip takımlar için. İyi hazırlandık iyi bir ilk yarı geçirdik. ikinci yarı doğal olarak biraz defansa çekildik yada Galatasaray bizi defansa zorladı. İyi defans yaptık 1-0'ın kazandık mutluyuz" ifadelerini kullandı.
"İNSANLAR 'HAYIRDIR SİZ KİMSİNİZ' DEMİŞTİ"
Tecrübeli golcü son olarak, "Geçen hafta, Galatasaray'ı yeneceğiz deyince insanlar 'Hayırdır, siz kimsiniz de Galatasaray'ı yeniyorsunuz' demişti. Ama bu futbol." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Maçı değerlendiren Serdar Dursun "Öncelikle çok mutluyuz son haftalardaki performansımızın üstüne koyarak ilerliyoruz. Lige iyi başlamamıştık Ancak son dönemde çok iyi bir Kocaelispor izletiyoruz Türkiye'ye." dedi.
Serdar Dursun ayrıca "Zor bir maçtı Galatasaray buraya geliyor kazanmak için ama daha önce de söylemiştim kolay olmayacak Galatasaray için çünkü sahada Kocaelispor'a taraftarlara karşı oynamak kolay olmuyor rakip takımlar için. İyi hazırlandık iyi bir ilk yarı geçirdik. ikinci yarı doğal olarak biraz defansa çekildik yada Galatasaray bizi defansa zorladı. İyi defans yaptık 1-0'ın kazandık mutluyuz" ifadelerini kullandı.
"İNSANLAR 'HAYIRDIR SİZ KİMSİNİZ' DEMİŞTİ"
Tecrübeli golcü son olarak, "Geçen hafta, Galatasaray'ı yeneceğiz deyince insanlar 'Hayırdır, siz kimsiniz de Galatasaray'ı yeniyorsunuz' demişti. Ama bu futbol." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.