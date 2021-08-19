Serdar Aziz'in menajeri: "Bu sezon kalacak"

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Beşiktaş iddiaları sonrası bir açıklama yaptı ve oyuncusunun bu sezon forma giyeceği takımı açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'in menajeri: 'Bu sezon kalacak'
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19 Ağustos 2021 09:57
Bu sezon transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Serdar Aziz oldu.

Avrupa ve lig için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Siyah Beyazlılarda stoper arayışları devam ediyor. Kaan Ayhan'ı renklerine katmak isteyen Beşiktaş bir yandan da B planını oluşturuyor.

Kaan Ayhan transferinde olumlu sonuç çıkmaması durumunda Beşiktaş, Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Konuyla ilgili Serdar Aziz'in menajerinden de bir açıklama geldi.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'DE KALACAK

Transfer iddiaları hakkında Haber Global'e konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Bazı teklifler oldu ancak Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak" dedi. 


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