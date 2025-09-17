17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Serdal Adalı: "Toplam maliyetleri 85 milyon Euro!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kadrodan gönderilen 8 oyuncunun toplam maliyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adalı, yaptığı açıklamada Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Kerem Atakan Kesgin, Bahtiyar Zaynutdinov, Al Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Joao Mario'nun toplam maliyetlerinin 85 milyon Euro olduğunu ifade etti.

"TOPLAM MALİYETLERİ 85 MİLYON"

Oyuncuların toplam maliyetlerinin 85 milyon Euro olduğunu belirten Adalı, "Amir, Al Musrati, Onana, Kerem Atakan, Bahtiyar ve Chamberlain... Muçi ve Mario da ilave oldu bunlara. Bu oyuncuların toplam maliyeti tam 85 milyon Euro'dur. Maaş maliyetlerini bir yana koyarsak rakam 40-45 milyon Euro'dur. Geçtiğimizde ne kadar yanlış işler yaptığını, toplam maliyete bakarak daha net anlayabilirsiniz." dedi.

"EN İYİ TASARRUFU YAPTIK"


Tasarruf yaptıklarını ifade eden Serdal Adalı, "Amir'i Hull'a 700 bin Euro'ya kiraladık, maaşını biz ödeyeceğiz. Musrati ile 2 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro opsiyona anlaştık; oyuncunun 2.6 olan maaşını biz ödeyeceğiz. Yaklaşık 5 milyon Euro'ya transfer edilen Onana için Genoa'dan 500 bin Euro kiralama ücreti aldık, 1.5 milyon Euro maaşını yine biz ödeyeceğiz. Mario'yu AEK'ye kiralarken 2.7 milyon Euro maaşının 1.7'sini ödemeye devam edeceğiz. Muçi, 1 milyon Euro kiralama 8.5 milyon Euro opsiyon karşılığında Trabzon'a gitti, maaşını Trabzon ödeyecek. İki sene önce 5.5 milyon Euro'ya alınan, 9-10 aylık başkanlığım süresinde idmanda bile göremediğim Bahtiyar 2.5 milyon karşılığı gitti. Kerem Atakan, Sivasspor'a gitti. Chamberlain'in maaşının da 1.5 milyonunu kurtarabildik. Olabilecek en iyi tasarrufu yaptık. Hepsinin yolları açık olsun." sözlerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
