Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, deplasmanda oynaycakları Konyaspor maçı öncesinde Wout Weghorst'un ayrılışı ile ilgili açıklama yaptı.



"OLAN OLMUŞ, WEGHORST'A TEŞEKKÜRLER"



Beşiktaş ayrılıp Manchester United'a giden Wout Weghorst ile ilgili konuşan Güneş, "Weghorst için bir şey demeye gerek yok. Olan olmuş, biten bitmiş. Weghorst'un hizmetlerine teşekkür ederiz. Ayrılığı ani oldu ama oldu" dedi.



"WEGHORST GİTTİ DİYE ÇARESİZ DEĞİLİZ"



Tecrübeli hoca ayrıca, "Transfer ne zaman, nasıl, kiminle olur, hiç belli olmaz. Hem oyuncuları hem takımları etkileyebilir bu durum. Weghorst gitti diye çaresiz değiliz. İyi ve önemli bir oyuncuydu. Kendi oyuncularımızla en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.





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