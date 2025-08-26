26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
0-073'
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
0-015'
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
1-024'

Senne Lammens'in tercihi Manchester United!

Galatasaray, Royal Antwerp kalecisi Senne Lammens için Manchester United'dan daha yüksek bir teklifte bulundu. 23 yaşındaki kaleci ise Manchester United'a transfer olmak istiyor.

calendar 26 Ağustos 2025 19:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Senne Lammens'in tercihi Manchester United!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Royal Antwerp forması giyen ve Galatasaray'ın da kaleci adayları arasında gösterilen Senne Lammens için önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, 23 yaşındaki kaleciyi 17 milyon sterlin (19.6 milyon euro) değerinde bir anlaşma ile kadrosuna katmak istiyordu ancak transfer için son anda Galatasaray devreye girdi. Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından, Belçikalı kalecinin şu anda Manchester United'a transferi belirsizliğini koruyor.

DAHA YÜKSEK TEKLİF

Galatasaray'ın Lammens için daha yüksek bir teklif sunduğu ancak 23 yaşındaki kalecinin transfer için tercihinin Manchester United olduğu yazıldı.


Öte yandan Lammens'in Manchester United'a imza atmasının, İngiliz ekibinde kaleci Andre Onana'nın geleceğini etkilemeyeceği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Senne Lammens'in Royal Antwerp ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.