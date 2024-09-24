Selçuk İnan: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşması sonrası konuştu.



Selçuk İnan, maçın ardından şu sözleri kullandı;



"Geçen hafta söylediğim gibi, 9. gün, 3. maçımız. Geçen hafta bir serzenişim olmuştu. Bugün yine bir büyük takımla oynadık. 9 gün, 3 maç, 2'si deplasman ve 2'si büyük takım, nereye varmak istiyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Yoğun bir tempoda bu maçları oynadılar. Kazanmaya yakın olan bizdik, istediğimiz pozisyonları bulduk. Önemli pozisyonlara girdik. İyi mücadele etti takım. Yeni bir takımız. 5-6 tane oyuncu ilk defa birbiriyle oynadı. İşimiz kolay değildi, yine kolay değil. Bu takım, iyi bir takım olacak. Kim olursa olsun sahaya kazanmak için sahaya çıkacak. Mücadelesinden dolayı takımımla gurur duyuyorum."



BASIN TOPLANTISI



Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, basın toplantısında 9 günde üçüncü maçlarını oynadıklarını ve futbolcularının ortaya koyduğu performanstan mutlu olduğunu söyledi.



Maç öncesi rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve futbolcularının söylediklerini harfiyen sahaya yansıttığını vurgulayan Selçuk İnan, "Oyuncularımı dediklerimizi olduğu gibi sahaya yansıttıkları için mutluyum. Maça iyi başladık ve ilk 45 dakika kurguladığımız gibi oldu. Trabzonspor'un artılarını ve zaaflarını iyi analiz ettik. Merkezde kapacağımız toplar etkili olacaktı ve bunu başardık ama etkili final paslarını atamadık. Zaman zaman önde baskı yaptık ve kazanmak için iyi mücadele ettik. Rakibimizden her anlamda daha iyiydik, iyi mücadele ettik. Bugün 3 puan alamadık belki ama takımım gelecek için beni umutlandırdı" diye konuştu.



