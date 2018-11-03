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Schalke, G.Saray öncesi kazandı!

Galatasaray'ın Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Schalke, Almanya Ligi'nde Hannover ile oynadığı maçı kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Schalke, G.Saray öncesi kazandı!
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03 Kasım 2018 19:27
Almanya Ligi'nde 10. hafta maçında Schalke ile Hannover karşılaştı. Veltins-Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Schalke oldu.

Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Nabil Bentaleb (penaltı), 71. dakikada Breel Embolo ve 85. dakikada Mark Uth kaydetti. Hannover'in tek golü 70. dakikada Hendrik Weydandt'tan geldi.

Bu galibiyetin ardından Schalke puanını 10'a yükseltti. Hannover 6 puanda kaldı.

Schalke, 6 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın ardından Schalke, Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

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