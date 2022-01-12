Şansal Büyüka: "Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun"

Milliyet yazarı Şansal Büyüka köşesinde gündemi değiştirecek Şenol Güneş gelişmesini açıkladı. İşte Büyüka'nın Dobra Dobra köşesinden Şenol Güneş ifadeleri...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şansal Büyüka: 'Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun'
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12 Ocak 2022 09:30
Spor gündemi Fatih Terim'in gönderilişi, Domenec Torrent'in gelişi, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizi, Beşiktaş 'ın korona sorunu derken farklı bir hal aldı. Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, bu gündemi değiştirecek çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Sergen Yalçın sonrasında takımın başına Önder Karaveli'yi getiren Beşiktaş için yeni sezonda Şenol Güneş'in takımın başına geçeceğini ortaya attı.

İşte Şansal Büyüka'nın Dobra Dobra köşesinden Şenol Güneş ile ilgili bilgisini geçirdiği o kısım:

Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz. 

 

 

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