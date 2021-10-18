Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.

Yılport Samsunspor Kulübü, 3-2'lik Menemenspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı.
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18 Ekim 2021 12:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon Altıparmak yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.


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