Samsunspor'da rotasyon

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında NasaDoge Menemenspor ile karşılaşacak Yılport Samsunspor'da sakat oyuncuların fazlalılığı, teknik direktör Fuat Çapa'yı rotasyona zorluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da rotasyon
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04 Mart 2022 14:02
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında oynayacağı NasaDoge Menemenspor karşılaşmasına sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle rotasyonlu kadroyla çıkacak.

Yılport Samsunspor, ligde son 7 haftada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

Play-off hedefi doğrultusunda ilk 6 içine girmek isteyen kırmızı-beyazlı ekip, yarın sahasında karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor'u mağlup etmek istiyor.

Samsun ekibinde Junior Tallo, Vukan Savicevic ve Alaadin Okumuş sakatlıkları, Ali Ülgen de kart cezası nedeniyle kadroya giremezken, Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kırmızı-beyazlılar, NasaDoge Menemenspor önünde rotasyonlu bir kadroyla mücadele verecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor karşılaşmasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.

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