Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor, kendi sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Samsunspor'a mücadelede galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Yasin Öztekin ve 90+6. dakikada Berk Taşkın kaydetti.



Bu sonucun ardından Samsunspor, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Baran Eraslan, Kemal Elmas



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Tomane, Savicevic (Dk. 76 Berk Taşkın), Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk. 81 Melih Okutan), Soner Gönül, Hasan Kılıç, Osman Çelik, Polat Yaldır (Dk. 57 Fofana)



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Abdullah Durak, Owusu, Pinto, Gregory Ariyibi, İshak Çakmak (Dk. 75 Eren Derdiyok), Ghayas Zahid, Yusuf Abdioğlu, Cem Ekinci (Dk. 63 Nadir Çiftçi), Mehmet Murat Uçar



Goller: Dk. 72 Yasin Öztekin, Dk.90+6 Berk Taşkın (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Abdullah Durak, Dk. 44 Owusu, Dk. 84 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)





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