Samsunspor, Altıparmak ile görüştü

Yılport Samsunspor'da 'teknik direktör' arayışında son hamle Mehmet Altıparmak oldu. Başkan Yüksel Yıldırım ve tecrübeli çalıştırıcı telefonda görüştü. Prensipte anlaşıldı.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Altıparmak ile görüştü
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18 Haziran 2021 14:49
Yılport Samsunspor'un yeni sezonda 'teknik direktörü kim olacak?' sorusu konuşulurken, Başkan Yüksel Yıldırım; yüzyüze görüştüğü teknik direktörler İbrahim Üzülmez, Tamer Tuna ve Tolunay Kafkas'la anlaşamamıştı.

Samsun Halk gazetesinde yer alan habere göre; Adı sürekli kırmızı-beyazlı ekiple anılan ancak bugüne kadar hiç görüşülmeyen tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak'la ilk temas kuruldu, Başkan Yüksel Yıldırım, Altıparmak'la telefonda görüştü.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Başkan Yıldırım ve teknik direktör Altıparmak, prensipte anlaştı. Tecrübeli çalıştırıcı 'olur' cevabını verdi, Yıldırım'la yüzyüze görüşmek için randevulaştı.

Yüksel Yıldırım ve Mehmet Altıparmak'ın telefon görüşmesinde; her iki taraf da karşılıklı olarak sunduğu 'şartları kabul etti', detaylarını masada görüşmek üzere sözleşti. Yüksel Yıldırım-Mehmet Altıparmak görüşmesinin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.


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