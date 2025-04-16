Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale son iki bilet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin son iki bileti bu gece oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından sahibini bulacak.
İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
22.00 REAL MADRID - ARSENAL
* İlk maçı Arsenal 3-0 kazandı. Turu geçen taraf Paris Saint-Germain ile eşleşecek.
Real Madrid belki de dramatik bir geri dönüşe en yakın takım ama onların bile Şampiyonlar Ligi döneminde ilk maçta üç gollü bir farkı kapatıp tur atlama örnekleri yok..
Jude Bellingham, milli takım arkadaşı Declan Rice'ın, Mikel Merino'nun ustaca bitirişinden önce iki muhteşem serbest vuruşta ağları bulmasını izledikten sonra, maçın bitiminde performans hakkında samimi bir değerlendirme yaptı. Orta saha oyuncusu ikinci maç öncesinde, "Üç golle kurtulduğumuz için şanslıyız. İnanılmaz derecede özel, çılgınca bir şeye ihtiyacımız olacak ama çılgınca şeylerin olabileceği bir yer varsa, o da bizim evimiz Bernabeu'dur." dedi.
Mikel Arteta da belirleyici ikinci maç öncesinde Bernabeu atmosferinin gücünü göz ardı etmek istemedi. Arsenal teknik direktörü, "Galibiyetin tadını çıkaracağız çünkü bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz ama bunun sadece ilk maç olduğunu biliyoruz. Turu geçmek için Madrid'de daha da iyi olmalıyız." dedi.
Bunu başarmak Arsenal'e büyük hayaller kurdurabilir, Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında Real Madrid'i en son 2005/06 sezonunda yendiklerinde o yıl finale kadar yükselmişlerdi.
* Real Madrid, İngiliz rakipleriyle oynadığı önceki yedi Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasından da galip ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Rüdiger, Raul Asencio, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ödegaard, Jorginho, Rice; Saka, Merino, Martinelli
22.00 INTER - BAYERN
* Inter ilk maçı 2-1 kazandı. Turu geçen taraf Barcelona ile eşleşecek.
Vincent Kompany'nin Bayern'i karşısında önemli bir galibiyet alan Inter'de iki istatistiksel seri devam etti. İlk olarak Lautaro Martinez'in trivela vuruşu sayesinde son on Şampiyonlar Ligi maçında dokuzuncu kez ilk golü attılar. Ardından Davide Frattesi'nin 88. dakikada attığı golle aynı dönemdeki dokuzuncu galibiyetlerini aldılar.
Şu anda Inter'in Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Martinez, San Siro'ya dönüşlerinde bu cesur deplasman performansını tekrarlamak istiyor. "Performansımız ve tavrımız ikinci maçta da aynı olmalı," dedi Arjantinli forvet, "İlk yarıda topu onlardan aldık ve ne kadar acı çektiklerini gördük, bu yüzden kararlılığın yanı sıra kaliteye de ihtiyacımız var."
Bayern Münih, kendi sahasında sonucu ince farkların belirlediği hissine kapıldı ve Milano'ya kanıtlaması gereken bir hisle gidiyor. Thomas Müller'in 85. dakikada skoru eşitlemesini sağlayan asisti yapan Konrad Laimer, "Bu tür maçlar ayrıntılarla belirlenir; bu gece her şeyin ne kadar çabuk değişebileceğini gördü. İlk ayak maçlarından sonra hiçbir zaman aşırı endişelenmedim. Bu kesinlikle başarılabilir ve kendimize güveniyoruz." dedi.
* Bu yenilgi, Bayern'in bir başka çeyrek final ilk ayağında Paris'e 3-2 mağlup olduğu Nisan 2021'den bu yana evinde aldığı ilk Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
Bayern Münih: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sane; Kane
İşte maçlardan son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
22.00 REAL MADRID - ARSENAL
* İlk maçı Arsenal 3-0 kazandı. Turu geçen taraf Paris Saint-Germain ile eşleşecek.
Real Madrid belki de dramatik bir geri dönüşe en yakın takım ama onların bile Şampiyonlar Ligi döneminde ilk maçta üç gollü bir farkı kapatıp tur atlama örnekleri yok..
Jude Bellingham, milli takım arkadaşı Declan Rice'ın, Mikel Merino'nun ustaca bitirişinden önce iki muhteşem serbest vuruşta ağları bulmasını izledikten sonra, maçın bitiminde performans hakkında samimi bir değerlendirme yaptı. Orta saha oyuncusu ikinci maç öncesinde, "Üç golle kurtulduğumuz için şanslıyız. İnanılmaz derecede özel, çılgınca bir şeye ihtiyacımız olacak ama çılgınca şeylerin olabileceği bir yer varsa, o da bizim evimiz Bernabeu'dur." dedi.
Mikel Arteta da belirleyici ikinci maç öncesinde Bernabeu atmosferinin gücünü göz ardı etmek istemedi. Arsenal teknik direktörü, "Galibiyetin tadını çıkaracağız çünkü bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz ama bunun sadece ilk maç olduğunu biliyoruz. Turu geçmek için Madrid'de daha da iyi olmalıyız." dedi.
Bunu başarmak Arsenal'e büyük hayaller kurdurabilir, Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında Real Madrid'i en son 2005/06 sezonunda yendiklerinde o yıl finale kadar yükselmişlerdi.
* Real Madrid, İngiliz rakipleriyle oynadığı önceki yedi Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasından da galip ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Rüdiger, Raul Asencio, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ödegaard, Jorginho, Rice; Saka, Merino, Martinelli
22.00 INTER - BAYERN
* Inter ilk maçı 2-1 kazandı. Turu geçen taraf Barcelona ile eşleşecek.
Vincent Kompany'nin Bayern'i karşısında önemli bir galibiyet alan Inter'de iki istatistiksel seri devam etti. İlk olarak Lautaro Martinez'in trivela vuruşu sayesinde son on Şampiyonlar Ligi maçında dokuzuncu kez ilk golü attılar. Ardından Davide Frattesi'nin 88. dakikada attığı golle aynı dönemdeki dokuzuncu galibiyetlerini aldılar.
Şu anda Inter'in Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Martinez, San Siro'ya dönüşlerinde bu cesur deplasman performansını tekrarlamak istiyor. "Performansımız ve tavrımız ikinci maçta da aynı olmalı," dedi Arjantinli forvet, "İlk yarıda topu onlardan aldık ve ne kadar acı çektiklerini gördük, bu yüzden kararlılığın yanı sıra kaliteye de ihtiyacımız var."
Bayern Münih, kendi sahasında sonucu ince farkların belirlediği hissine kapıldı ve Milano'ya kanıtlaması gereken bir hisle gidiyor. Thomas Müller'in 85. dakikada skoru eşitlemesini sağlayan asisti yapan Konrad Laimer, "Bu tür maçlar ayrıntılarla belirlenir; bu gece her şeyin ne kadar çabuk değişebileceğini gördü. İlk ayak maçlarından sonra hiçbir zaman aşırı endişelenmedim. Bu kesinlikle başarılabilir ve kendimize güveniyoruz." dedi.
* Bu yenilgi, Bayern'in bir başka çeyrek final ilk ayağında Paris'e 3-2 mağlup olduğu Nisan 2021'den bu yana evinde aldığı ilk Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
Bayern Münih: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sane; Kane