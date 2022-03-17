Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarının ardından çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
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17 Mart 2022 01:26
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun sona ermesiyle çeyrek finalistler belli oldu.

Kıyasıya rekabetle geçen son 16 turunun ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırmayı başadı. Çeyrek finallere 3 İspanyol, 3 İngiliz, 1 Alman ve 1 Portekiz ekibi yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları 18 Mart Cuma günü çekilecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalistleri:

Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Mannchester City
iverpool
Villarreal
Chelsea

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