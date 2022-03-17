Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun sona ermesiyle çeyrek finalistler belli oldu.
Kıyasıya rekabetle geçen son 16 turunun ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırmayı başadı. Çeyrek finallere 3 İspanyol, 3 İngiliz, 1 Alman ve 1 Portekiz ekibi yükselmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları 18 Mart Cuma günü çekilecek.
İşte Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalistleri:
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Mannchester City
iverpool
Villarreal
Chelsea
Kıyasıya rekabetle geçen son 16 turunun ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırmayı başadı. Çeyrek finallere 3 İspanyol, 3 İngiliz, 1 Alman ve 1 Portekiz ekibi yükselmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları 18 Mart Cuma günü çekilecek.
İşte Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalistleri:
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Mannchester City
iverpool
Villarreal
Chelsea