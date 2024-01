Şampiyon genç jokey Vedat Abiş'in hedefi Gazi Koşusu'nu kazanmak

At yarışlarında 2023'ü 283 birincilikle şampiyon tamamlayan 20 yaşındaki jokey Vedat Abiş, yeni yılda Gazi Koşusu'nu kazanmak istediğini söyledi.



En yakın rakibi Nevzat Avcı'nın 12 yarış önünde yer alarak kariyerinin ilk şampiyon jokey ünvanını elde eden Vedat Abiş, Veliefendi Hipodromu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



2021 yılında 161, 2022'de ise 254 birincilik elde eden Vedat Abiş, şampiyonluğun zor bir sürece sahne olduğunu belirtti.



Çok güzel ve anlamlı bir seneyi geride bıraktığını aktaran Vedat Abiş, "2023 yılında başarılı ve güzel günler geçirdim. Benim için çok güzel ve anlamlı bir yıl geride kaldı. Güzel yarışlar geçirdim. Çok güzel bir yıl oldu." diye konuştu.



Aslen Diyarbakırlı olan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan genç jokey, at yarışına merakının aile yadigarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Babam önceden seyisti, at yarışına ilgim oradan geliyor. Liseye geçiş dönemimde babam bana böyle bir teklif sundu. İşin içine at girince hevesle 'Tamam.' dedim ve böyle bir yola baş koydum. Apranti Eğitim Merkezi sınavlarına girdim ve sınavları başarıyla bitirdim. İki yıllık eğitim sürecini de en iyi şekilde tamamladım."



"Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyorum"



Vedat Abiş, yurt dışında yarışarak Türkiye'yi temsil etmek istediğini dile getirdi.



Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nin 34. dönemini birincilikle tamamladıktan sonra apranti olarak at binmeye başlayan ve kazandığı 150 yarışın ardından 2021 yılında jokey olan Vedat Abiş, hedeflerini ve geleceğe ilişkin planlarını da anlattı.



2023 yılındaki başarısının üzerine çıkmak istediğini belirten Vedat Abiş, "2024'te Gazi Koşusu kazanma hayalim var, inşallah gerçekleşir. Türkiye'yi temsil etme noktasında yurt dışına gidip orada yarışmak istiyorum. Bu konuda da bazı planlarımız var, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. 'Yeni Halis Karataş' ifadesi beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Tabii ortada bir Halis Karataş gerçeği var. Yaşımız küçük, tecrübemiz yok ama inşallah bir gün Halis abi gibi oluruz." ifadelerini kullandı.



Vedat Abiş, at yarışının çok zor bir spor olduğunu da aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sporda sürekli yolculuk halindeyiz. Düzgün beslenme yapmak zorundasınız. Uykuya ve spora dikkat etmek mecburi. Kilomuzu dengede tutmamız lazım. Beslenme ve spor hocalarım var. Onların da yardımıyla hepsini dengeleyerek bir arada tutmaya uğraşıyorum."





