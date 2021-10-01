Sampaoli: 'Galatasaray maçı oynanmamalıydı'

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçta yaşanan olaylara tepki gösterdi.



Olayları Galatasaray taraftarlarının çıkardığını öne süren Arjantinli hoca, "Kamerada görünen korkunun dışında, bu kadar Türk taraftarın gelip bu olayları provoke etmesinin nedenini anlayamadık. Gerçekten garip. Şovu izlemek yerine şov mu yapmak istiyorlar?" dedi.



Karşılaşmanın gerginlik sonrasında devam etmemesi gerektiğini söyleyen Sampaoli, "Şiddete karşı örnek olacak cezalara ihtiyacımız var. Bence maç oynanmamalıydı. Böyle büyük şiddet olaylarının olduğu maçları oynatırsak, bunlara alıştırırız, bir alışkanlığa dönüştürürüz. Patlayan bombalar vardı. Tribünler, oyundan daha mı önemli. Karar verecek olan ben değilim ancak dün yaşananlar bence utanç duyulacak şeylerdi ve futbolun kesinlikle dışındaydı" ifadelerini kullandı.



