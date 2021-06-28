Salih Uçan: 'Beşiktaş'la anlaştım'

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Salih Uçan, siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinin ardından ilk transfer hakkında konuştu. Salih Uçan, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada transferin sona geldiğini söyledi.



Salih Uçan "Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı." dedi.



Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini söyleyen Salih Uçan "Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanyaspor'da herkes iyi bahsetti. İnşallah hocayla fikirlerimiz uyuşur, bana da kendi tecrübelerini aktarır ve güzel bir birliktelik olur." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın kendisini daha çok istediğini söyleyen Salih Uçan "Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken." dedi.



