Sala'nın uçağındaki cesede ulaşıldı!

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arjantinli futbolcuve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan ceset kurtarıldı.Geçtiğimiz günlerde su altı görüntüleri sayesinde tespit edilen cesede, gerçekleştirilen operasyonla ulaşıldı ve denizden çıkarıldı.Açıklamada, Ailelerin gelişmeye ilişkin bilgilendirildiği ve cesedin Isle of Portland'a götürüldüğü belirtildi. Ancak açıklamada cesedin Emiliano Sala mı yoksa pilot David Ibbotson'a mı ait olduğuna dair bilgiye verilmedi.Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.Sala, Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.