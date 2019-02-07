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Sala'nın uçağındaki cesede ulaşıldı!

Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesede ulaşıldığı açıklandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sala'nın uçağındaki cesede ulaşıldı!
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07 Şubat 2019 03:00
Arjantinli futbolcu Emiliano  Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan ceset kurtarıldı.

Geçtiğimiz günlerde su altı görüntüleri sayesinde tespit edilen cesede, gerçekleştirilen operasyonla ulaşıldı ve denizden çıkarıldı.

Açıklamada, Ailelerin gelişmeye ilişkin bilgilendirildiği ve cesedin Isle of Portland'a götürüldüğü belirtildi. Ancak açıklamada cesedin Emiliano Sala mı yoksa pilot David Ibbotson'a mı ait olduğuna dair bilgiye verilmedi. 

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.
Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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