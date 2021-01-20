Sakıb Aytaç: "Erken yenen goller maçtan kopardı"

Denizlispor'da Sakıb Aytaç, Galatasaray'a 6-1 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakıb Aytaç: 'Erken yenen goller maçtan kopardı'
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20 Ocak 2021 21:18
Denizlispor'da Sakıb Aytaç, Galatasaray'a 6-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü oynadıklarını belirten Sakıb, "Belki de haftalar sonra ilk defa hocamızın maçtan önce söylediği taktiği, sistemi sahaya oturtamadık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, iyi oyunla kazandılar. İlk devrenin son maçında Karagümrük'le oynayacağız. Sonra Göztepe var. İki hafta ard arda evimizdeyiz. Bu galibiyetlerle lige tekrar tutunabiliriz. Bence erken yenen goller bizi kopardı. Düşündüğümüz sistemi uygulayamadık. Bunun sonucu da ağır oldu. Böyle maçlar olabilir. Daha önümüzde çok var. Onları alıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.



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