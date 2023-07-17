Sadio Mane, Tuchel'in gözünden düştü!

Yeni sezona yine şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Bayern Münih'te flaş bir ayrılık yaşanabilir.



Sky Sports'un haberine göre; Sadio Mane, Bayern Münih'te kalmak istese de Thomas Tuchel, Senegalli yıldızın satılmasını istiyor.



Alman devi, 31 yaşındaki yıldızdan 30 milyon €'nun üstünde bonservis bekliyor.



Yıldız isimle başta Arabistan ekibi olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği ifade edildi.



Bayern'de 38 maça çıkan Mane, 12 gol ve 6 asist yaptı.



