Sadio Mane, Tuchel'in gözünden düştü!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Sadio Mane'nin takımdan gönderilmesini istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sadio Mane, Tuchel'in gözünden düştü!
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17 Temmuz 2023 20:19
Yeni sezona yine şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Bayern Münih'te flaş bir ayrılık yaşanabilir.

Sky Sports'un haberine göre; Sadio Mane, Bayern Münih'te kalmak istese de Thomas Tuchel, Senegalli yıldızın satılmasını istiyor.

Alman devi, 31 yaşındaki yıldızdan 30 milyon €'nun üstünde bonservis bekliyor.

Yıldız isimle başta Arabistan ekibi olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği ifade edildi.

Bayern'de 38 maça çıkan Mane, 12 gol ve 6 asist yaptı.

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