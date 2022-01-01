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Russ'ın "Pat Bev sizi kandırıyor" ifadesine, Beverley'den yanıt!

Minnesota Timberwolves point guardı Patrick Beverley, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'un ithamına üç sene sonra yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves point guardı Patrick Beverley, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook'un ithamına üç sene sonra yanıt verdi.

Beverley, Lakers yıldızının 2019'da Houston Rockets forması giyerken kendisi için yaptığı "Pat Bev sanki savunma yapıyormuş gibi hepinizi kandırıyor. Kimseyi savunduğu falan yok. Sadece oradan oraya koşuşturup duruyor, hiçbir şey yapmıyor." yorumuna, Twitter'dan karşılık verdi.

Birkaç yıl sonra Beverley, tweet'inde şu ifadeleri kullandı:

"Birisi zamanında benim için sadece koşuşturuyor ve sizi kandırıyor demişti. Adam bu yıl tam bir sihirbaza dönüştü."

Wolves guardı tweetinde Westbrook'un ismini anmış olamsa da, kullandığı kelimeler Russ'ın Beverley hakkında konuşurken kullandığı kelimelerle aynıydı ve bu da tweetin kime gönderildiği konusunda çok az şüphe bıraktı.


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