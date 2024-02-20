Rui Patricio'nun Roma macerası bitiyor

Roma'da ilk 11'deki yerini kaybeden tecrübeli kaleci Rui Patricio, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rui Patricio'nun Roma macerası bitiyor
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20 Şubat 2024 22:34
Son 3 sezondur Roma'nın kalesini koruyan 36 yaşındaki Portekizli kaleci Rui Patricio, ayrılığa hazırlanıyor.

Tutto Mercato'nun haberine göre; İlk 11'deki yerini kaleci Mile Svilar'a kaybeden Patricio, sezon sonunda sözleşmesinin de bitmesiyle takımdan ayrılacak.

Tecrübeli kalecinin daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Roma ile 24 maça çıkan Patricio, kalesinde 28 gol gördü. Deneyimli eldiven, 6 maçta da kalesini gole kapadı.

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