Rondo: "Lakers, Golden State'i yenmenin kodunu çözebilir"

Los Angeles Lakers guardı Rajon Rondo, takımın yeni üyesi LeBron James'in etrafında oyun kurucuların bulunduğu kadro oluşturma denemesinin potansiyeline inandığını açıkladı.
Rondo, stratejinin potansiyeline inandığını şu sözlerle anlattı: "Aynı anda sahada beş adet top sürebilen adamı olan bir kadro olabiliriz. Bu, oldukça çok yönlü olur ve bunu scout ederseniz, bir tek oyun planına takılı kalamayacağınızı ve belli bir oyuncuyu durdurmaya çalışamayacağınızı görürsünüz."
Rondo, sezgisel yaklaşımın asıl konu olduğunu açıkladı: "Eğer bu noktada Golden State'ten fazla şut atabileceğinizi düşünüyorsanız, bunun delice olduğunu düşünürüm. Belli ki, bunu kanıtladılar… hiçbir ekip onlarla aynı sayıda şut sokamaz. Bu yüzden o adamları yenmeye çalışmak için başka yollar düşünürüm. Bence bu kodu çözmeyi deneyeceğiz."
Rondo, Lakers'ın LeBron'lu ilk yılında şampiyonluk adayı olacağına da inanıyor: "LeBron James'in etrafında herhangi bir takımı ve oyuncu grubunu koyduğunuzda, son sekiz kez yaptığı gibi, NBA Finallerine gitti. Bu yüzden benim de beklentilerim aynı."