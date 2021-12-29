Roma, Guimaraes için 30 milyon €'yu gözden çıkardı!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma, ara transfer hedefini belirledi.



İtalyan basının haberine göre; Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon forması giyen orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosunda görmek istedi.



Haberde, Roma'nın Brezilyalı futbolcu için 30 milyon euro teklif ettiği ancak Lyon'un 45 milyon euro istediği yazıldı.



Bu sezon Lyon formasıyla 22 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 5 asist yaptı.





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