Roma'da Zalewski gelişmesi!

Roma Teknik Direktörü Ivan Juric, Nicola Zalewski'nin takımla antrenmanlara başladığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma'da Zalewski gelişmesi!
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21 Eylül 2024 16:46
Roma Teknik Direktörü Ivan Juric, Nicola Zalewski ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Juric, kendisi göreve gelmeden önce kadro dışı kalan Zalewski'nin takımla antrenmanlara başladığını söyledi.

Hırvat teknik direktör, "Zalewski'nin durumu iyiye gidiyor. Takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon bizim için önemli bir oyuncu olabilir." ifadelerini kullandı.

Transferin son günlerinde Galatasaray'a transferi gündemde olan Polonyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmemişti.

Roma ile gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Zalewski, daha sonra ise kulüp kararıyla kadro dışı kalmıştı.

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