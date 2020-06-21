Robbie Savage: "Lyle Taylor, ayrılmakta haklı"

BT Sport yorumcusu Robbie Savage, Galatasaray ile adı anılan Lyle Taylor'ın kulübü Charlton Athletic'ten ayrılma kararını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Robbie Savage: 'Lyle Taylor, ayrılmakta haklı'
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21 Haziran 2020 15:07
Eski Galli milli futbolcu olan ve kariyerini Premier Lig'de geçiren Robbie Savage, Galatasaray ile adı anılan Lyle Taylor'ın tepki çeken kulübü Charlton Athletic'ten ayrılma kararını yorumladı ve hak verdi.

Robbie Savage, "Lyle Taylor'ın yerinde kim olsa aynı kararı verir. Charlton'ın açık ara en iyi oyuncusu. 30 yaşına geldi ve artık para kazanması da gerekiyor. dedi.

BT Sport yorumcusu Savage, "Lyle Taylor seviyesindeki oyuncular, Premier Lig'de haftada 80 bin euro kazanıyor. Lyle Taylor ise şu an haftalık 500-600 euro acak kazanıyordur. Şimdi yapacağı transfer ve alacağı sözleşme, onun hayatını değiştirecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İngiliz basınıan göre Lyle Taylor için şu ana dek Galatasaray ve Rangers'tan menajerine teklif geldi.

30 yaşındaki Taylor, bu sezon Championship'te oynadığı 22 maçta 11 gol atıp 1 asist yaptı.



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