Rıza Kayaalp'in hedefi 4. dünya şampiyonluğu

"Ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum"

"Dinç bir yaştayım"

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın başarılı 130 kilo sporcusu Rıza Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyonu olmak istiyor.Macaristan'ın ev sahipliğinde 20-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası öncesi Grekoromen Milli Takımı ile birlikte Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Rıza Kayaalp, sorularını yanıtladı.Hazırlık çalışmalarında son safhaya geldiklerini belirten Rıza, "Dünya Şampiyonası'na kısa bir süre kaldı. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu yıl Avrupa şampiyonu oldum. Dinlenme sürecinin ardından tekrar kampa girdim ve Dünya Şampiyonası'nın tarihi gelip çattı." dedi.Birçok milli takım kampına katıldıklarını anlatan şampiyon güreşçi, "Hepsinde performansımızı yükseltmeye çalıştık. En ağır şekilde çalıştık ve kendimizi geliştirdik. Hedefimiz, Dünya Şampiyonası'na formumuzun zirvesinde gidip, savaşarak ülkemizi temsil etmek olacak." diye konuştu.Rıza Kayaalp, 2005 yılından bu yana yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde milli takıma girdiğini aktararak, "Otuza yakın Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyat madalyası kazandırdım ülkeme. Büyüklerde 3 dünya şampiyonluğum var. İki ikincilik ve iki de üçüncülüğüm var. Dördüncü dünya şampiyonluğunu da kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacağına inandığını anlatan Rıza Kayaalp, "Tecrübeli bir sporcuyum. Birçok kez o kürsüye çıktık. Büyükler kategorisinde 2009 yılından bu yana katıldığım bütün dünya şampiyonalarında ülkeme madalyayla dönmesini bildim. Bu şampiyonada da elimden gelenin en iyisini yaparak, ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Mücedele ettiği kilonun 2012 yılında 120'den 130'a çıkartıldığını hatırlatan milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu kilogramda mücadele ederken benim için daha iyiydi. 2012 yılından sonra kiloyu 130'a çıkarttılar. Boy ve kilo orantısından dolayı rakiplerime göre biraz aşağıda kaldım. 125-127 kilogram arasında geliyorum. Bu beni çok da etkiledi diyemeyiz çünkü yine hızlılığımı koruyorum. Rakiplerim ağır olsa da belli bir dakikadan sonra durumu eşitliyoruz. Daha sonra da öne geçiyorum. Çünkü minderde daha aktif savaşıyorum. Rakibimi yoruyorum. Rakibim düşünce zaten ben avantajlı duruma geçiyorum. Şimdilik bir sıkıntı yaratmıyor."Rıza Kayaalp, gelecek dönemde 2-3 yıl daha üst seviyede performansını koruyacağına inandığını anlattı.Şu anda 29 yaşında olduğunu dile getiren Rıza, sözlerini şöyle tamamladı:"Dinç bir yaştayım. İnşallah 2-3 yıl daha zirvede rahatlıkla götürebilirim diye düşünüyorum. Çünkü çalışmayı seven bir sporcuyum. Antrenmanları ve yaptığım işi çok seviyorum. Güreşçi olmak 6 yaşından beri hayalimdi. Sevdiği işi yapan insan hem çok çalışır hem de başarılı olur. Ben de bu düşünceyle yoluma devam ediyorum. Bundan önce birçok şeyi başardık. İnşallah son zamanlarımızda da zirvede kalmaya devam edip, bu işi noktalamak istiyorum."