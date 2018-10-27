Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, ev sahibi ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendi sahalarında yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.Sahalarında kaybettikleri maç için üzgün olduklarını dile getiren Rıza Çalımbay,dediKonuşmasının devamında, Ömer Ali'nin sakatlanmasının kendilerinin sistemini değiştirdiğini ifade eden Çalımbay,ifadelerini kullandı.