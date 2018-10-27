Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, ev sahibi ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, kendi sahalarında yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Sahalarında kaybettikleri maç için üzgün olduklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız bu maçı kazanmaktı. Ona göre de elimizdeki en iyi kadroyu sahaya çıkarmaya çalıştık. Maça baktığınız zaman ne Başakşehir ne de bizim çok pozisyonumuz var. Bizim için kısır geçen bir maçtı. Oynadığımız maçlarda birçok pozisyona girerdik. Burada en çok sıkıntı yaşadığımız yer forvet bölgesiydi. Orada topu tutamadık. Kenarlardan gelen topları iyi değerlendiremedik." dedi
Konuşmasının devamında, Ömer Ali'nin sakatlanmasının kendilerinin sistemini değiştirdiğini ifade eden Çalımbay, "Bizim üzüldüğümüz şey ikinci yarıda net bir pozisyon yokken böyle bir gol yememizdi. Elimizdeki mevcut kadroda ne varsa onu kullanmaya çalıştık. Geniş bir kadromuz olmadığı için Hurdato 5 hafta olmayacak ve Ömer Ali'nin maçtan önce sakatlanması bizi zora soktu. Özellikle Ömer Ali'nin maçtan önce sakatlanması bizim sistemimizi değiştirdi. Karşımızdaki Başakşehir takımı geçen senenin hemen hemen aynı takım. Uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Futbol olarak oynanan oyundan memnun değiliz. Lig uzun. Bundan sonra telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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Sahalarında kaybettikleri maç için üzgün olduklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız bu maçı kazanmaktı. Ona göre de elimizdeki en iyi kadroyu sahaya çıkarmaya çalıştık. Maça baktığınız zaman ne Başakşehir ne de bizim çok pozisyonumuz var. Bizim için kısır geçen bir maçtı. Oynadığımız maçlarda birçok pozisyona girerdik. Burada en çok sıkıntı yaşadığımız yer forvet bölgesiydi. Orada topu tutamadık. Kenarlardan gelen topları iyi değerlendiremedik." dedi
Konuşmasının devamında, Ömer Ali'nin sakatlanmasının kendilerinin sistemini değiştirdiğini ifade eden Çalımbay, "Bizim üzüldüğümüz şey ikinci yarıda net bir pozisyon yokken böyle bir gol yememizdi. Elimizdeki mevcut kadroda ne varsa onu kullanmaya çalıştık. Geniş bir kadromuz olmadığı için Hurdato 5 hafta olmayacak ve Ömer Ali'nin maçtan önce sakatlanması bizi zora soktu. Özellikle Ömer Ali'nin maçtan önce sakatlanması bizim sistemimizi değiştirdi. Karşımızdaki Başakşehir takımı geçen senenin hemen hemen aynı takım. Uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Futbol olarak oynanan oyundan memnun değiliz. Lig uzun. Bundan sonra telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
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