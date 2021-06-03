Rıza Çalımbay, Sivasspor ile uzatıyor!

Sivasspor, sözleşmesi sona eren Rıza Çalımbay ile 1 yıllık mukavele imzalayacak.

, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay, Sivasspor ile uzatıyor!
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03 Haziran 2021 12:15
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör sorununun bugün atılacak imzayla mutlu sonla tamamlanması bekleniyor.

Sivas Memleket gazetesinden Murat Polat'ın haberine göre; Kırmızı-beyazlı ekiple bir yıllık sözleşmesi sona eren Rıza Çalımbay ile yönetim kurulunun bugün son kez bir araya geleceği öğrenildi.

Yönetim kuruluyla bugün Sivas'ta bir araya gelecek teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, kendisini bir sezon daha Sivasspor teknik direktörü yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da bugün Sivas'a geleceği öğrenildi. 





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