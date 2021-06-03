Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör sorununun bugün atılacak imzayla mutlu sonla tamamlanması bekleniyor.Kırmızı-beyazlı ekiple bir yıllık sözleşmesi sona eren Rıza Çalımbay ile yönetim kurulunun bugün son kez bir araya geleceği öğrenildi.Yönetim kuruluyla bugün Sivas'ta bir araya gelecek teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, kendisini bir sezon daha Sivasspor teknik direktörü yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.Öte yandan kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da bugün Sivas'a geleceği öğrenildi.