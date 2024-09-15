Rıza Çalımbay: 'İyi bir lig maçı sayılır'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ortada geçtiğini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan deneyimli teknik direktör, göreve yeni geldiğini hatırlatarak, "Bir aramız var. Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirip oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor." dedi.



Rıza Çalımbay, karşılaşmada iki takımın da kazanmak için uğraştığını anlatarak, "Ortada biten bir maç oldu. Az pozisyon olmasına rağmen karşılaşma iyi bir lig maçı sayılır. Sahadaki herkes iyi mücadele etti." diye konuştu.





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