Rivers: "Ömrümde Nuggets gibi takımda oynamadım..."

Denver Nuggets'ın yeni oyuncusu Austin Rivers, takımı özel yapan durumun ne olduğunu açıklarken, yeni takım arkadaşı Nikola Jokic'i övdü.



Rivers, Jokic gibi bir oyuncunun yanında oynamanın ne kadar özel olduğunu anladığını ve Nuggets'ın şimdiki versiyonu gibi bir takımda daha önce hiç oynamadığını söyledi:



"Bu takımı özel yapan şey, en iyi oyuncunuzun önce pas vermeye bakan ve egosundan arınmış bir süperstar olması. Böyle bir şeyi hayatımda görmedim. Çok özel bir durum. Hiç böyle bir takımda oynamamıştım."



Sezonda 26.2 sayı, 10.9 ribaund, 8.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları ile oynayan Jokic, MVP ödülünü alma yarışında en önde ilerliyor.



