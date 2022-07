'Ringlerin şampiyon annesi' geri döndü

Antalya'da bebeğini büyütmek için kick boksa ara vermek zorunda kalan Ayşe Ateş Karaca, antrenör eşinin gözetimindeki bir yıllık çalışmanın ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak yeniden milli takıma girmeyi başardı.



Kariyerinde 2013 büyükler kick boks light contact kategorisi dünya ikinciliği, 2015 büyükler full contact kategorisi dünya üçüncülüğü, 10 kick boks ve 3 muaythai Türkiye şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Ayşe Ateş Karaca, 2016'da eski milli sporcu Metehan Karaca ile evlendi.



Bir yıl sonra yeniden Türkiye şampiyonu olan Karaca, hamilelik nedeniyle spora ara vermek zorunda kaldı.



Bebeği 3 yaşına geldikten sonra eşinin antrenörlüğünde yeniden idmanlara başlayan Karaca, bu yıl 20-27 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 56 kilo full contact kategorisinde birinci olarak milli takıma seçildi.



Antrenmanlara 4 yaşındaki oğlu Adil Hamza ve eşiyle giden milli sporcu, kimi zaman idmanı bırakarak çocuğuyla ilgileniyor, annelik ile sporculuğu bir arada yürütmeye çalışıyor.



"Eşimle tekrar spora başladım"



Ayşe Ateş Karaca, AA muhabirine, 16 yaşında kick boksa başladığını ve henüz ikinci yılında gençlerde Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını söyledi.



Başarılı bir şekilde devam eden spor hayatına çocuğu dolayısıyla ara verdiğini belirten Karaca, "Ara verdiğimin üçüncü yılında eşime tekrar spora dönmek istediğimi söyledim. Bizim için zorlu bir süreç olacağını anlattı. Ama desteğini de her zaman hissettim. Eşimle tekrar spora başladım. Tabii bu süreçte spor salonlarına gitmek çok zor oldu. Kendimle birlikte çocuğumu da hazırlayıp idmana götürüyorum. Her spor salonu bunu kabul etmiyordu." diye konuştu.



"Hırs ve azmimin sebebi oğlumdu"



Oğlunun idmanlarda sürekli dikkatini dağıtmasının zorlayıcı olduğunu dile getiren Karaca, "Hırs ve azmimin sebebi oğlumdu. İnsanların ona 'Annen sporu senin yüzünden bıraktı' demesini istemiyordum. Onunla birlikte başardım. Bu yıl Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyorum. Bu süreçte tekrar eşimle omuz omuza şampiyonluk için uğraşacağız." ifadelerini kullandı.



"Antrenmanlar bazen oyuna dönüşüyor"



Metehan Karaca ise doğumdan sonraki sürecin eşi için zorlu geçtiğini kaydetti.



Eşinin spordan kopmak istemediğini aktaran Karaca, "Oğlumuz küçük olduğu için bize ihtiyacı vardı. O nedenle spora ara vermek zorunda kaldık. Daha sonra 'Yapalım. Zor da olsa üstesinden geliriz. Yeter ki takım olalım.' diye başladık. Hayalimizi, tüm mücadelemizi verdiğimiz şeyi kazanmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Karaca, çocukları yanlarındayken antrenman yapmanın zor olduğunu, sık sık antrenmanı bırakıp oğullarıyla ilgilendiklerini söyledi.



Çocukla ilgilenirken antrenmanların bazen oyuna dönüştüğünü dile getiren Karaca, her şeye rağmen eşinin azmederek yeniden milli takıma yükseldiğini vurguladı.