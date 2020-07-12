Rıdvan Dilmen: "Galatasaray, Emre Kılınç'ı aldıysa..."

Rıdvan Dilmen, Emre Kılınç'ın Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki performansını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rıdvan Dilmen: 'Galatasaray, Emre Kılınç'ı aldıysa...'
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12 Temmuz 2020 21:59
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Sivasspor maçının ilk yarısında bir penaltı yaptırıp bir de gol atan Emre Kılınç'ın performansını değerlendirdi.

Galatasaray'ın Emre Kılınç'ı aldıysa çok iyi bir iş yaptığını dile getiren Dilmen, "Emre Kılınç'ı Galatasaray aldıysa çok iyi yapmış. Kendisine çok iyi bakmış, fiziksel olarak çok iyi durumda ve pandemiden sonra çok iyi durumda olan futbolculardan biri. Sadece Fenerbahçe karşısında değil, daha önceki maçlarda da çok iyi durumdaydı" şeklinde konuştu.



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