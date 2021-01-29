Rıdvan Dilmen: "Başakşehir'in yeni hocası Kocaman olacak"

Rıdvan Dilmen, Okan Buruk ile yolları ayıran Başakşehir'in Aykut Kocaman ile yola devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Başakşehir'in yeni hocası Kocaman olacak'
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29 Ocak 2021 20:04
Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını açıkladı.

Rıdvan Dilmen, "Türkiye'de 21 takımın 19'unun hocası değişir, bir Okan Buruk bir de Fatih Terim değişmez derdim. Fatih Terim, Fatih Terim olduğu için. Okan Buruk da kulübün istikrarlı yapısından ötürü." dedi.

NTV yorumcusu, "Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak Başakşehir'in yeni hocası. İlk sırada onun ismi var." açıklamasını yaptı.

NEREDEYSE 1 YILDIR GÖREV ALMIYOR

Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.



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