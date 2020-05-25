Richards: 'Balotelli evimde havai fişek patlattı'

Micah Richards, 2010-2013 yılları arasında Manchester City'de beraber forma giydiği İtalyan forvet Mario Balotelli ile ilgili çarpıcı olaylar anlattı.
"EVDE BENİ KOVALADI"
Olaylı anları ile sık sık gündeme gelen Balotelli hakkında konuşan Micah Richards; "O benim küçük kardeşim gibiydi. Dikkatleri üzerine çekmeyi severdi. Herkes Balotelli'nin kendi evinde yaktığı havai fişeklerin hikayesini bilir. Aslında o olay onun değil benim evimde yaşandı! Evin içinde havai fişeklerle beni kovalıyordu. Yine de onu severim. Bugün bile konuşmaya devam ediyoruz." dedi.
Mario Balotelli meşhur havai fişek patlatma olayını, Ekim 2011'de Manchester derbisine 48 saatten az süre kalmışken yapmıştı.
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"EVDE BENİ KOVALADI"
Olaylı anları ile sık sık gündeme gelen Balotelli hakkında konuşan Micah Richards; "O benim küçük kardeşim gibiydi. Dikkatleri üzerine çekmeyi severdi. Herkes Balotelli'nin kendi evinde yaktığı havai fişeklerin hikayesini bilir. Aslında o olay onun değil benim evimde yaşandı! Evin içinde havai fişeklerle beni kovalıyordu. Yine de onu severim. Bugün bile konuşmaya devam ediyoruz." dedi.
Mario Balotelli meşhur havai fişek patlatma olayını, Ekim 2011'de Manchester derbisine 48 saatten az süre kalmışken yapmıştı.
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