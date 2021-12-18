Rezan Epözdemir ve Galatasaray: 'İstifa etmedim', 'Hayır ettin'

İSMİNİ DE HEMEN SİLDİLER

DİLEKÇESİNİ PAYLAŞTI

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN DOST OLAMAZ

Galatasaray'da sular durulmuyor. Yönetim içinde yaşanan tartışmalar ve kavgaların ardından gelen istifalarda cuma günü yine sıcak gelişmeler yaşandı. Başkan Burak Elmas'ın istifasını istediği isimlerden Rezan Epözdemir, öğlen yaptığı basın toplantısında, Galatasaray'a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepkinin verilmediğini belirterek, "Sportif A.Ş.'nin yanı sıra yönetimdeki görevlerimden de istifa etmeye niyetim vardı. Üç eski başkanımız aradı, güzel şeyler söyledi. Genel kurul üyelerine saygısızlık olmasın diye kulübümdeki hiçbir görevimden istifa etmiyorum" dedi. Ancak akşam sarı-kırmızılı kulüp resmi siteden yaptığı duyuruda, "Galatasaray'da Başkan Yardımcısı, Sportif A.Ş.'de ise Başkan Vekili olarak görev yapan ve istifa ettiğini duyuran Rezan Epözdemir ile Genel Sekreter Köksal Ünlü'nün yerine yedek üyelerden Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener görev alacaklardır" ifadesini kullandı.Resmi sitenin yönetim kurulu bölümünden Epözdemir ile Ünlü'nün isimleri de çıkartıldı. Hemen ardından Epözdemir, sosyal medya hesabından tepki gösterip "Galatasaray'ın yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır" dedi. Epözdemir, noter aracılığıyla 17 Aralık tarihli gönderide yönetim kurulundaki görevine devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir istifa beyanının bulunmadığını belirten yazıyı da paylaştı.Epözdemir, kulübe verdiği 17 Aralık tarihli, yönetim kurulundaki görevine devam ettiğini belirten dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı. Atamaların hukuka aykırı olduğunu söyledi.Epözdemir, basın toplantısında Başkan Burak Elmas'ı eleştirip "Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolunun temel sorunlarını çözebilir. Kulüpler arasında azami bir nezaket olmalıdır. Fakat Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu minvaldeki projelerin yanlış olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.