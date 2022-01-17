Rezan Epözdemir: 'Ortaya çıksın intihar ederim'

Galatasaray'da yöneticilikten istifa eden Rezan Epözdemir, son günlerde sarı-kırmızılı camiada yaşananlar ile ilgili Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.



Işıtan gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstifa ettikten sonra Galatasaray markası zarar görmesin diye açıklama yapmadım. Konuşmayı da düşünmüyorum. Bunu yapan ve bu yalanı söyleyen ahlaksızdır. Bu twetlerle bir ilgim yok. Böyle bir şeyle dahlim olduğu ortaya çıksın avukatlık görevimden istifa ederim ve hatta İntihar ederim." dedi.



Göreve geldiğinde sadece camia için mücadele ettiğini belirten Özdemir, "Galatasaray yönetimine girdiğimde birlikte çalıştığım insanların GBT'sine mi bakacağım, bu hastalıktır. İnsanlar bizim nasıl dik durduğumuz biliyor. Nasıl görev yaptığımızı, Galatasaray için nasıl mücadele ettiğimi herkes biliyor." ifadelerini kullandı.



"Torrent ile Galatasaray ne zaman görüşmeye başladı?" sorusuna ise eski yönetici, "Benim istifamdan sonraki süreçlerde oldu bu, benim bir bilgim yok. Bu benim görevim de değildi." açıklamasını yaptı.



Alanyaspor'a 2.2 milyon için kefil olduğunu söyleyen Rezan Epözdemir, "Alanyaspor başkanı, Galatasaray senedine kefalet istedi, 2.2 milyon euroya kefalet, kamuoyu bilmiyor bunu. Hiçbir yönetici imzalamadı. Ben attım imzayı şahsi kefil olarak. Burak Elmas ve ben attık. Ve bir de Özen Kuzu ciddi bir katkı yaptı. Galatasaray'a hizmet etmek hiçbir zaman hayal kırıklığı olmaz. benim hakkım Galatasaray'a helaldir." diyerek sözlerini noktaladı.





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