Rennes, Lyon'dan 12 milyon euroluk transfer yaptı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier'i transfer etti.

Haber; AA
Rennes, Lyon'dan 12 milyon euroluk transfer yaptı
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07 Temmuz 2020 15:23
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre,  Rennes, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Olympique Lyon'a 12 milyon avro ödeyecek.

Sözleşmedeki bazı özel maddelerin gerçekleşmesi halinde Olympique Lyon, 3 milyon avro daha kazanacak ve oyuncunun başka bir takıma muhtemel transferinden yüzde 15 bonservis bedeli alacak.

Sağlık kontrolünden geçirilen Fransız kanat oyuncusu, Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Martin Terrier, Olympique Lyon formasıyla 77 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.



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