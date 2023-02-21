Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Russell Westbrook'un LA Clippers'ta olmasının, Los Angeles Lakers'ta olduğu zamandan çok da farklı olmayacağını söyledi.



Russ, Lakers'tan takaslanmasının ardından Utah Jazz ile serbest bırakılma konusunda anlaşmış ve sonrasında Clippers'la anlaşmayı kabul etmişti.



Redick, Westbrook'un Los Angeles'a dönüşü konusunda iyimser olduğunu, ancak takımdaki durumu açısından Lakers'taki görevine kıyasla pek bir şeyin değişmeyeceğine inandığını şu şekilde açıkladı:



"Burada oturup analiz falan yapmayacağım, durum aynı durum. Kendisi kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, top elinde olduğunda ve etrafı şutörlerle çevriliyken başarılı olduğunu gördüğümüz bir oyuncu. Ama burada durum böyle olmayacak.



Bence bir şekilde etki yaratabilir. Kariyerinin bu noktasında Kawhi (Leonard) ve PG (Paul George) ile her gece 30-35 dakika süre alır mı bilmiyorum. Bir etki yaratacağını düşünüyor muyum? Evet.



Playofflarda maç kazandırabileceği bir senaryo düşünebiliyorum. Delice yorulmadan etrafta koşuşturarak, boşta kalan toplara atlayarak, ribaund alarak, hızlı hücumda potaya giderek, 24 dakikada 22 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynayarak maç kazanmaya yardımcı olabilir, ya da serinin akışını değiştirebilir. Bunun gibi şeyler."



Westbrook, Lakers'ta benchten gelerek maç başına 28.7 dakika forma giymiş ve 15.9 sayı, 6.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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