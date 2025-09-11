Recep Uçar'dan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve Bazoer'in de takıma katılmasıyla tam kadro antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.Alanyaspor'un geçen haftaki galibiyetin öz güveni ile Konya'ya geleceğini ifade eden Uçar, şunları kaydetti:Recep Uçar, transfer döneminin son saatlerine gelindiğini hatırlatarak,dedi.Yeşil-beyazlı ekibin kaptanı Adil Demirbağ da son dönemlerde iç sahada Alanyaspor'a karşı şanslarının iyi gitmediğini belirterek,diye konuştu.