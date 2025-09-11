Recep Uçar'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da Recep Uçar, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Eylül 2025 21:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve Bazoer'in de takıma katılmasıyla tam kadro antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.


Alanyaspor'un geçen haftaki galibiyetin öz güveni ile Konya'ya geleceğini ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Alanyaspor, iyi ve organize bir takım. Hem oyuncu hem de antrenör olarak. Türk futbolunun dinamiklerini iyi bilen yabancı bir hocaya sahipler. Savunma ve hücum anlamında ciddi organizasyonları olan, beraber hareket edebilen bir takım. Evimizde oynayacağımız zor maçlardan biri bizi bekliyor. Rakibimizi en iyi şekilde analiz edip sahada arzu ettiğimiz oyunu yansıtarak iyi başladığımız lige, bir galibiyet daha ekleyerek devam etmek istiyoruz. Seyircimizin desteğiyle beraber bunu başarabilecek güce ve kaliteye sahibiz. Umarım bunu hafta sonu hep beraber başarabiliriz."

Recep Uçar, transfer döneminin son saatlerine gelindiğini hatırlatarak, "Kadromuza bir orta saha transferi katmak istiyoruz. Katamasak da kadromuzun ana hatlarıyla yeterli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeşil-beyazlı ekibin kaptanı Adil Demirbağ da son dönemlerde iç sahada Alanyaspor'a karşı şanslarının iyi gitmediğini belirterek, "İnşallah bu hafta sonu o şanssızlığı kıracağız. Maçtan 3 puanla ayrılıp onları eli boş göndereceğiz. Bunu kaptan olarak kendime ve takım arkadaşlarıma güvenerek söylüyorum." diye konuştu.

